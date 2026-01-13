Футбольный клуб «Оренбург» пополнил защитник из Колумбии
Центральный защитник из Колумбии Джон Паласиос пополнил состав ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
До настоящего времени всю карьеру 26-летний колумбиец выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».
Ранее сообщалось, что ФК «Оренбург» договорился с парагвайским клубом «Олимпия» об аренде 22-летнего защитника Алексиса Кантеро.