Футбольный клуб «Оренбург» арендовал защитника из Парагвая

ФК «Оренбург» договорился с клубом «Олимпия» об аренде 22-летнего защитника Алексиса Кантеро. Он будет выступать за оренбуржцев до конца сезона 2025/26-го с возможностью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Соглашение включает условия, позволяющие оренбургскому клубу приобрести игрока в будущем.

Алексис Кантеро начал карьеру в клубе «Гуарани». С лета 2025 года он выступал за «Олимпию» — один из самых успешных клубов Парагвая.

Игрок активно выступал за юношеские и молодежные сборные Парагвая. Также его вызывали в национальную сборную. Кроме того, Алексис Кантеро участвовал в Олимпийских играх в Париже.

Георгий Портнов