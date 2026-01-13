Строительства хватило на два процесса

В московский суд повторно поступило уголовное дело бывших владельца и основателя ГК «Миэль» Григория Куликова и вице-президента компании Савелия Орбанта. Ранее они были признаны виновными в хищении в 2007–2008 годах свыше 85 млн руб. у инвесторов так и не построенного элитного коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублево-Успенском шоссе. Однако адвокатам удалось добиться отмены приговора.

В Замоскворецком суде Москвы 12 января прошло предварительное слушание по уголовному делу Григория Куликова и Савелия Орбанта. Им вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты находятся за границей, дело будет рассмотрено заочно.

В июне 2025 года Замоскворецкий суд назначил им по семь лет колонии общего режима. На оглашении приговора присутствовали лишь несколько потерпевших, прокурор и адвокат Григория Куликова. Срок заключения обоим должен был исчисляться с момента задержания осужденных в России либо после их экстрадиции из-за границы. Однако добиться экстрадиции фигурантов России ранее не удалось.

Адвокат господина Куликова Евгения Филиппова тогда заявила “Ъ”, что приговор был вынесен, несмотря на то что по уголовному делу истекли сроки давности. По версии защиты, господин Куликов закон не нарушал, а был привлечен к ответственности лишь потому, что являлся основателем холдинга «Миэль».

В прениях прокурор просила приговорить их к девяти годам заключения каждого, а заодно удовлетворить иски восьми соинвесторов строительства элитного поселка, признанных потерпевшими, на суммы от 7 млн до 118 млн руб.

Напомним, поводом для возбуждения в 2012 году уголовного дела послужили заявления соинвесторов строительства поселка в московскую полицию.

Поселок «Барвиха-Вилладж» из 3–8-секционных сблокированных таунхаусов со всей соответствующей инфраструктурой предполагалось построить в 10 км от МКАД на 6 га земли. Под проект в 2007–2008 годах удалось собрать с потенциальных покупателей порядка $70–80 млн.

Причем продажи шли настолько успешно, что из 100 домов было выкуплено 65. Однако строительство из-за нехватки средств было в итоге прекращено. На территории до сих пор стоят недостроенные дома, уже заросшие не только высокой травой, но местами и лесом.

После возбуждения дела полиция провела обыски в офисах холдинга «Миэль», а также в квартирах и домах его топ-менеджеров. В итоге следствие пришло к выводу, что руководители ГК, изначально «не имея возможности выполнять обязательства, умышленно ввели в заблуждение инвесторов относительно реального положения вещей, заключив с ними неисполнимые договоры».

Одной из причин «финансовых трудностей» того периода стал взятый в 2007 году в Росбанке кредит на 500 млн руб. под залог земель в еще не возведенном поселке. Однако долг в срок погашен не был, и в мае 2011 года Росбанк взыскал с холдинга $24,5 млн.

Тем временем собранные с покупателей средства, считало следствие, ушли на другой проект Григория Куликова — застройку микрорайона Юбилейный в Химках.

В сентябре 2025 года защите удалось добиться отмены приговора в апелляционной инстанции. Основанием послужило то обстоятельство, что в ходе процесса были нарушены права подсудимых, так как у суда не было оснований для заочного рассмотрения дела.

В ходе предварительного судебного заседания защита подсудимых заявила ходатайство о возврате дела в прокуратуру, сославшись на те же нарушения, которые так и не были устранены. Судья Лариса Семенова, однако, в удовлетворении этого ходатайства отказала.

Ефим Брянцев