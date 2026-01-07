Курское «Динамо» обыграло клуб из Москвы

Матч регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги между московским «Динамо» и курским «Динамо» состоялся 7 января в столице. Гостьи выиграли все четыре четверти и одержали уверенную победу со счетом 90:73 (21:20, 19:18, 26:13, 23:21).

Фото: Фото со страницы официального сообщества КГОО «Баскетбольный клуб «Динамо» «Вконтакте».

Самой результативной в составе курской команды стала Нина Глонти, набравшая 22 очка и сделавшая 11 подборов. Киара Линскенс записала на свой счет 16 очков и пять подборов. Вероника Сазонова оформила трипл-дабл — 15 очков, десять подборов и десять передач. Также двузначного показателя по набранным очкам достигли Ольга Фролкина (11 очков) и Яна Эльберг, набравшая десять очков и отдавшая четыре результативные передачи.

В декабре курский женский клуб «Динамо» уступил «Нике-Лузалес» из Сыктывкара в матче регулярного этапа Премьер-лиги. Встреча прошла в Курске и завершилась со счетом 73:75.

Следующий матч пройдет в Самаре с одноименным баскетбольным клубом 13 января в 15:00 по мск.

Анна Швечикова