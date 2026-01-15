Сегодня исполняется 60 лет кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Егору Кончаловскому

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Егор Кончаловский

Его поздравляет писатель и литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин:

— Мы познакомились с Егором Михалковым-Кончаловским во время работы над фильмом «Авиатор». В картине есть такой момент: герои входят в мастерскую, где стоит укрытый защитной тканью биплан. Я очень люблю этот эпизод: струящаяся бесконечная материя, которую стягивают с ждущей полета машины. В моем восприятии этот кадр сливается с приходом Егора на съемочную площадку. Он приводит машину в рабочее состояние и садится за штурвал. Все мы, участники съемок, занимаем места за его спиной и плавно трогаемся с места. Фильм получился ярким и красивым. Один известный авиаконструктор сказал мне в свое время, что летательный аппарат должен быть красивым: некрасивый не взлетит. «Авиатор» взлетел. И сегодня, в день рождения режиссера, мне хочется поблагодарить его за эту картину и дружеские отношения, которые всех нас связали. С юбилеем, Егор!

