Воронежская чемпионка Мельникова возглавит женскую сборную страны по гимнастике

Федерация гимнастики России опубликовала основные составы мужской и женской сборных России по спортивной гимнастике на 2026 год. Согласно ему гимнастка и олимпийская чемпионка из Воронежа Ангелина Мельникова стала капитаном женской сборной.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Ангелина Мельникова

В ее состав также вошли Мария Агафонова и Анастасия Бедрина из Великого Новгорода, Екатерина Андреева из Чебоксар, Варвара Белова из Коврова Владимирской области, Лейла Васильева из Владимира, Диана Гайнулина из Ростова-на-Дону, Алена Глотова из Тулы, Ксения Зеляева из Московской области, москвички Анна Калмыкова и Виктория Листунова, петербурженка Милана Каюмова, Людмила Рощина и Елизавета Ус из Краснодара.

Ангелина Мельникова родилась в 2000 году в Воронеже. Она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в 2021 году в командном первенстве. В личном многоборье и на вольных упражнениях она завоевала бронзовые медали. В 2021 году получила звание абсолютной чемпионки мира в личном многоборье. На чемпионате мира в 2019-м стала бронзовым призером в личном многоборье и на вольных упражнениях. Четырехкратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году получила серебро в командном первенстве. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. В марте 2025-го получила нейтральный статус.

В конце ноября прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ангелину Мельникову не пригласили в финал немецкой гимнастической Бундеслиги.

Егор Якимов