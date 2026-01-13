Юань — дело тонкое

В декабре 2025 года биржевые объемы торгов юанем составили 2,74 трлн руб., превысив на 6,5% результат декабря предыдущего года. Однако суммарный объем за прошедший год сократился на 16% и стал минимальным за три года. В 2026 году аналитики ждут снижения волатильности рынка, что в сочетании с рядом факторов приведет к дальнейшему уменьшению объемов биржевых торгов валютами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Декабрь стал самым результативным месяцем для биржевого валютного рынка в прошлом году. По оценке “Ъ”, суммарный объем торгов китайской валютой в режиме торгов «завтра» на Московской бирже составил 2,74 трлн руб., на 78% превысив результат ноября и на 6,5% — показатель аналогичного периода 2024 года. Вместе с тем в целом за 2025 год объем торгов китайской валютой составил 23,8 трлн руб., на 16% меньше, чем в предшествующем году, это минимальное значение за три года.

Такое отставание связано с тем, что до середины 2024 года Московская биржа являлась основным местом проведения операций с валютами. Но после попадания под санкции США биржевые торги «токсичными» валютами были прекращены, а торги дружественными валютами начали переходить на внебиржевой рынок.

Активность участников валютного рынка была неравномерно распределена в течение года. Максимальное количество операций пришлось на февраль, июль, сентябрь—октябрь и декабрь, когда объемы торгов составляли 2,3–2,7 трлн руб. Но если в июле и декабре высокая активность участников рынка была вызваны в первую очередь сезонными факторами, а также подготовкой к выплате дивидендов, то всплеск в феврале и в сентябре—октябре в первую очередь вызван геополитическими факторами, которые привели к росту волатильности торгов. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, при появлении весомых факторов, которые приводят к сильным движениям курсов, происходит смещение баланса спроса и предложения — «в игру подключаются спекулянты, а также происходит срабатывание защитных стоп-приказов у другой части игроков».

В начале 2025 года дневные колебания курса юаня не превышали 2%, тогда как после февральских переговоров президентов России и США амплитуда выросла до 3,6%. В последующие месяцы дневные колебания курса вновь вернулись ниже уровня 2%.

В начале осени на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Банком России на 2 п. п. курс юаня после полугодового перерыва поднялся выше 12 руб./CNY, а дневные объемы торгов выросли вдвое, до 140–185 млрд руб. Высокой активности инвесторов в октябре способствовали сначала новости о подготовке встречи президентов США и России, а затем ее отмена, а также введение новых санкций в отношении крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

В таких условиях крупные компании резко нарастили продажу накопленной валюты. По данным Банка России, в октябре крупнейшие экспортеры продали валюты на $8,2 млрд, что на $3,3 млрд больше продаж сентября. Причем продажи могли вестись не только на внутреннем внебиржевом рынке, но и внешнем. «Санкции США сделали хранение валюты за рубежом еще более рискованным, поэтому экспортеры могли продавать запасы валюты на зарубежных счетах»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В 2026 году аналитики ожидают дальнейшего снижения активности на биржевых торгах валютой на фоне снижения поступающей в страну экспортной выручки. Этому будут способствовать низкие цены на нефть на мировом рынке и увеличение дисконта по нефти Urals. По данным Минэкономики, в декабре средняя стоимость российской нефти составила $39,2 за баррель, что на 38% ниже показателя декабря 2024 года.

Как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, снижению активности биржевых валютных торгов будет способствовать дальнейшее увеличение доли рубля в международных расчетах, а также замедление экономического роста в РФ.

По данным Банка России, с декабря 2024 года по октябрь 2025 года доля рубля в экспорте выросла на 15,7 п. п., до 59,5%, при этом доля «токсичных» валют сократилась на 4,6 п. п., до 13,3%, а валют дружественных стран — на 11,1 п. п., до 27,2%. В импорте доля российской валюты выросла на 5 п. п., до 56%, доля дружественных валют — на 1,4 п. п., до 29,77%, тогда как «токсичные» валюты потеряли почти 6,4 п. п., до 14,23%.

Виталий Гайдаев