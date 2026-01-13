Госдума поддержала идею бесплатного образования для вдов участников СВО

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО права на бесплатное получение высшего образования. Инициатива была внесена «Единой Россией» и 11 января включена в перечень ее приоритетных поправок к закону «Об образовании».

Документ предусматривает право вдов участников СВО на бесплатное поступление в вузы в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета. Аналогичные условия предлагается распространить и на организации среднего профессионального образования.

Авторы законопроекта отмечают, что необходимость введения отдельной квоты обусловлена социально уязвимым положением супруг погибших военнослужащих. Потеря кормильца усиливает потребность вдов в получении образования и последующем трудоустройстве.