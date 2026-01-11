Дни весеннего равнодействия

Депутаты Госдумы возвращаются к работе после новогодних праздников: 12 января соберется совет палаты, а на следующий день пройдет первое пленарное заседание последней в этом созыве сессии. В списке первоочередных инициатив — законопроекты, связанные с обороной, безопасностью и помощью бойцам специальной военной операции, а также вопросы защиты детства. Кроме того, депутаты рассмотрят резонансные поправки об ответственном обращении с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из календаря рассмотрения вопросов на январь, уже на первом заседании Дума в приоритетном порядке рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам специальной военной операции (СВО) неоплачиваемого 35-дневного отпуска. Еще один приоритет — внесенный в декабре спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций проект об особом статусе детского отдыха и о прямой ответственности глав регионов за организацию детской оздоровительной кампании. А «Единая Россия» (ЕР) внесла в список своих приоритетных инициатив поправки к закону «Об образовании» о льготах при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета для вдов (вдовцов) участников СВО. Первое чтение этого законопроекта также ожидается уже 13 января.

На следующий день, как ожидается, депутаты вернутся к рассмотрению двух «залежавшихся» инициатив. Одна из них — правительственные поправки к Уголовно-исполнительному кодексу о контроле командиров за поведением военнослужащих, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания (приняты в первом чтении в январе 2025-го). Порядок такого контроля определит Минюст. Второй проект — поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), внесенные членами комитета Думы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым (ЕР) еще в январе 2023 года и лишь теперь добравшиеся до первого чтения. Проект предусматривает выполнение консульскими должностными лицами РФ ряда процессуальных действий: по поручению правоохранителей дипломаты смогут брать показания у российских граждан и вручать им процессуальные документы по любым уголовным делам.

Также в январе Дума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные поправки к УПК о запрете на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих или проходивших службу в вооруженных силах РФ.

Заодно поправки кабмина к Административному кодексу (КоАП) запрещают административное выдворение таких лиц. В то же время люди с приобретенным российским гражданством могут его лишиться за уклонение от военной службы: соответствующий проект глав комитетов по обороне и по безопасности Андрея Картаполова (ЕР) и Василия Пискарева включен в примерную программу на сессию. В списке январских приоритетов значится и инициатива группы сенаторов об усилении ответственности за нарушение требований по защите государственной границы РФ. Увеличение штрафов по восьми составам КоАП, по оценке авторов поправок, позволит привлекать в бюджет более 800 млн руб. ежегодно.

Кроме того, в январе Дума рассмотрит правительственный законопроект о применении спецсредств при конвоировании заключенных (принят в первом чтении 9 декабря прошлого года). В частности, спецсредства разрешат применять без дополнительных условий при транспортировке особо опасного контингента — например, осужденных или подозреваемых по террористическим статьям. Кроме того, проект устанавливает запрет на применение наручников и прочих средств ограничения подвижности в отношении женщин, конвоируемых вне специального транспорта.

Наконец, в планах на сессию — рассмотрение резонансного проекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ): о наказании владельцев животных, нарушающих правила ухода за ними или допустивших их нападение на другого человека. Раньше для привлечения таких граждан к ответственности требовалось согласование прокуратуры, но депутаты предложили исключить это условие. Правительство поправки поддержало.

Положительно отнесся кабмин и к другой инициативе госпожи Останиной, запланированной на весеннюю сессию и касающейся ужесточения административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В частности, нарушение прав ребенка на общение со вторым родителем (включая незаконное «сокрытие» его местоположения) предлагается наказывать штрафом в размере 5–10 тыс. руб. за первое правонарушение и 15–20 тыс. руб. за повторное (сейчас — 2–3 тыс. и 4–5 тыс. руб. соответственно).

В программе на последнюю сессию нашлось место и другой «семейной» инициативе — о том, чтобы при разводе пар с несовершеннолетними детьми их в обязательном порядке сначала пытался помирить психолог. Также таким супругам предлагается дать три месяца на обдумывание своего решения. Законопроект внесла группа единороссов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой. Отметим, что это уже вторая версия поправок на данную тему: первый проект вносили тоже единороссы — депутат Игорь Антропенко и сенатор Сергей Перминов.

Ксения Веретенникова