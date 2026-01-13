Российские прыгуны на лыжах с трамплина не выступят на Олимпиаде

Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2026 года из-за проблем с выдачей виз. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной сборной Евгений Плехов.

«Появилась информация о том, что нам визы дадут не раньше 22–23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли»,— приводит ТАСС слова господина Плехова. Ранее он сообщал, что документы для шенгенской визы были поданы в начале декабря.

Квалификация на Игры завершится 18 января. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус прыгунам Александре Кустовой, Илье Манькову, Михаилу Назарову и Даниилу Сандрееву.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова