Облсуд отменил приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и злоупотребления

Белгородский областной суд отменил приговор бывшему мэру областного центра Антону Иванову, который в начале этого года получил десять лет колонии строгого режима за взятки и злоупотребления полномочиями (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в облсуде, решение принято «в связи с неустранимыми нарушениями уголовно-процессуального закона». Материалы направлены в Свердловский райсуд Белгорода на новое рассмотрение.

Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с октября 2021 года по октябрь 2022-го. По версии регионального управления Следственного комитета России, во время работы на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» в 2019–2021 годах он получил от главы компании «Промагрострой» Александра Барыбина автомобиль BMW 320D XDrive, ноутбук Lenovo, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн руб.

Незаконное вознаграждение якобы предназначалось за поддержку в заключении выгодных госконтрактов на строительство социальных объектов и выдачу дополнительных займов от имени корпорации. Также Антону Иванову вменили в вину продажу по заниженным ценам земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Антон Иванов не признает вину. Под стражей 40-летний экс-чиновник находится с марта 2023 года. Меру пресечения после отмены приговора ему не изменили.

Сергей Толмачев, Воронеж