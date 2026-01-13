Новый год неплатежом красен

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) отправил в отставку министра финансов республики Игоря Тугужекова из-за того, что сотрудники бюджетных учреждений региона до сих пор не получили декабрьскую зарплату. В правительстве задержку объяснили поздним поступлением в бюджет налоговых платежей. В парламенте Хакасии, который контролируют единороссы, ситуацию называют серьезным репутационным ударом для власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр финансов Хакасии Игорь Тугужеков

Фото: Правительство Республики Хакасия Бывший министр финансов Хакасии Игорь Тугужеков

Фото: Правительство Республики Хакасия

Глава Хакасии и по совместительству первый секретарь республиканской организации КПРФ Валентин Коновалов 12 января отправил в отставку министра финансов региона Игоря Тугужекова. Чиновник уволен по инициативе работодателя (п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса) «исходя из текущих задач».

Об отставке господина Тугужекова, руководившего минфином с середины 2022 года, было объявлено вскоре после рабочего совещания, которое господин Коновалов провел для обсуждения ситуации с задержкой зарплат. Бюджетники должны были получить выплату за последний месяц 2025 года перед длинными выходными, но этого не произошло. По данным правительства Хакасии, без денег остались в том числе республиканские министры и руководители ряда ведомств.

«Необходимые для выплат налоговые доходы поступили в республиканский бюджет только 5 января. При этом в соответствии с действующим федеральным законодательством и режимами работы специализированного программного обеспечения до начала первого рабочего дня нового года проведение необходимых финансовых перечислений невозможно»,— сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания.

По данным кабмина, средства должны быть перечислены бюджетникам уже 13 января. В минфине обещают, что деньги поступят до конца недели. Исполняющей обязанности министра финансов назначена замглавы ведомства Марина Гардер.

Как ранее сообщал “Ъ”, в Хакасии сложилась тяжелая ситуация с формированием бюджета, в первую очередь из-за сокращения налоговых поступлений от компаний угольной промышленности и металлургии, переживающих масштабный спад. В декабре Верховный совет (парламент) принял бюджет республики на 2026 год с дефицитом в 7,1 млрд руб. (доходы — 63,8 млрд руб., расходы — 70,9 млрд руб.).

В парламенте, который контролирует «Единая Россия», полагают, что задержка зарплат бюджетникам несет «серьезные репутационные потери для региональной власти». «Ситуация находится в зоне особого внимания Верховного совета. К большому сожалению, реальных рычагов у депутатов нет. Это целиком и полностью полномочия исполнительной власти»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе парламента.

«За два срока Валентина Коновалова такой новогодний сюрприз бюджетникам преподнесен впервые»,— отмечает политолог Михаил Верхотуров. Однако он не ожидает, что «зарплатный кризис» приведет к обострению политической ситуации в регионе, поскольку ранее спикер Верховного совета единоросс Сергей Сокол подчеркивал необходимость сотрудничества с исполнительной властью. «Мы все понимаем, в какой крайне кризисной ситуации находится республика и какую личную ответственность берет на себя глава»,— говорил, например, господин Сокол в декабре во время обсуждения бюджета на 2026 год.

Валерий Лавский, Новосибирск