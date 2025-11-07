В шахты всматриваются кредиторы

Владельцы крупного добытчика энергетического угля «Разрез Степной», бизнес которого осложнен запретом на поставки в ЕС, могут продать актив банку «Уралсиб» в счет долга к 31 марта 2032 года. Эта одна из опций мирового соглашения, альтернатива — равномерное погашение задолженности до 2039 года. Выбор варианта будет зависеть от стоимости бизнеса на горизонте семи лет, говорят юристы и аналитики.

ООО «Окто уголь», владеющее УК «Разрез Степной», может продать актив банку «Уралсиб» в рамках урегулирования задолженности в 6,84 млрд руб. Такая опция описана в мировом соглашении, утвержденном Девятым арбитражным апелляционном судом в октябре.

«Разрез Степной» добывает энергетический уголь на Черногорском месторождении в Хакасии. До конца 2021 года входил в группу «Русский уголь», которая принадлежала семье Михаила Гуцериева. Сейчас в «Окто уголь», согласно ЕГРЮЛ, по 20% владеют Федор Базолин, Андрей Поплавский, Иван Балакин, Дмитрий Козляков и Алексей Лугинин.

Как сообщало агентство Argus, в 2021 году разрез добыл 4,4 млн тонн угля, экспорт превысил 1,8 млн тонн. Мощность обогатительного комплекса — 5,6 млн тонн. В 2024 году выручка УК «Разрез Степной» снизилась на 9,3%, до 10,9 млрд руб., чистый убыток составил 726,9 млн руб. В «Окто уголь» и УК «Разрез Степной» не ответили “Ъ”.

По условиям мирового соглашения, первая часть обязательств в размере 3,7 млрд руб. выплачивается «Окто уголь» по утвержденному графику с процентами. Вторая, или «вариативная» часть в 3,14 млрд руб. может быть погашена двумя способами. Первый — при продаже 100% УК «Разрез Степной» в зачет всей второй части долга с процентами до 31 марта 2032 года. Второй — выплата долга с процентами ежеквартальными платежами до конца 2039 года. Обе части долга поручитель вправе погасить досрочно.

Как следует из материалов суда, «Разрез Степной» в 2021 заключил с «Уралсибом» договоры о покупке опционов пут, позволяющих получать разницу между ценой поставки угля и расчетной плавающей котировкой. Так, при снижении цен ниже установленных значений «Разрез Степной» мог компенсировать часть недополученной выручки. В обмен компания продавала банку опционы колл, которые давали право требовать разницу между расчетной и контрактной ценой. Но в 2022 году после введения запрета на импорт угля из РФ в ЕС в рамках санкций «Разрез Степной» прекратил исполнять обязательства, сказано в материалах.

В «Уралсибе» сообщили “Ъ”, что давний судебный спор с УК «Разрез Степной» урегулирован способом, «максимально удовлетворяющим интересы сторон», добавив, что как кредитор рассчитывают на позитивный сценарий.

Предусмотренный срок до 2032 года, по мнению банка, более чем достаточен для оптимизации бизнес-процессов и реализации всех целей, поставленных менеджментом компании.

Юрист практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Полина Жерновникова отмечает, что чаще встречается утверждение мировых соглашений с условиями передачи имущества должника в залог для обеспечения исполнения основных обязательств. В данном случае, по ее словам, вариативность дает положительный эффект для обеих сторон спора. Так, кредитор получает уверенность в удовлетворении своего притязания за счет денежных средств или актива, а должник фиксирует стоимость акций в размере долга с процентами, обходя оценку и возможные инфляционные и валютные риски.

Консультант «Каменская & партнеры» Дмитрий Горев также выделяет гибкость схемы, позволяющей не «свалиться» в банкротство, а также сохранить контроль над бизнесом в случае его значительного роста. Старший юрист юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Максим Качнов обращает внимание на синхронное со сделкой оформление в залог долей в «Окто уголь», что создает для банка дополнительный уровень защиты.

Олег Абелев из «Риком-Траст» считает, что выбор варианта исполнения соглашения будет зависеть в первую очередь от оценки разреза на горизонте до 2032 года. «Если стоимость актива превысит вариативную часть долга с процентами, то выгоднее, конечно, второй вариант — постепенное погашение деньгами. Если стоимость актива окажется ниже или равна вариативной части долга, то выгоднее передача банку в счет долга»,— рассуждает он. Дмитрий Горев согласен, что, если за это время получится выйти на высокие показатели, проще заплатить, а если прибыль будет низкой, лучше выйти из отношений и погасить долг активами.

Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян замечает, что большая часть заключенных мировых соглашений обычно прекращается досрочно в связи с нарушением должником условий соглашения. То есть вероятность реализации сценария, при котором кредитор сможет воспользоваться возможностью получения контроля над интересующим его активом по умолчанию очень высока, добавляет он.

Анатолий Костырев