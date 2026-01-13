«Главный источник опасности для НАТО затаился внутри самой организации»

Дональд Трамп продолжает настаивать на необходимости для США заполучить Гренландию, причем любыми способами. Воинственная риторика американского лидера вызывает недоумение у европейских лидеров, а эксперты и мировые СМИ отмечают: кризис вокруг острова может положить конец НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп (справа) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Alex Brandon / AP

Вторжение Трампа в Гренландию уничтожит НАТО

НАТО продолжает считать первостепенной угрозой для себя Россию. Однако, кажется, главный источник опасности затаился внутри самой организации… Потрясает то, что вопрос, как европейские партнеры будут защищать Данию от нападения другого члена организации, вообще оказался на повестке дня. И будет ли применена статья 5 Договора о коллективной безопасности? Эксперты полагают, что не будет. Ведь уже был прецедент — конфликт Турции и Греции из-за Кипра. Когда Анкара вторглась на маленький остров, альянс не стал вмешиваться, а США выступили посредником в разрешении конфликта.

Правда же в том, что двусторонние соглашения США и Дании позволяют Вашингтону наращивать свое военное присутствие в Гренландии и предоставляют Штатам значительную свободу действий.

Насколько члены НАТО близки к тому, чтобы воевать друг с другом?

Аналитики заявляют, что любая попытка США захватить Гренландию стала бы беспрецедентным шагом в истории НАТО и подняла бы серьезные вопросы о выживании альянса и пределах действия статьи 5, которая была разработана для защиты от внешнего агрессора.

Европе необходимо задуматься о немыслимом в отношении НАТО

Некоторые европейские члены НАТО, вероятно, постараются сохранить НАТО, даже если Америка все же вторгнется в Гренландию. Они будут аргументировать это тем, что им по-прежнему нужна защита США от России. Но альянс, построенный на принципе взаимной обороны, не сможет устоять, если одна из входящих в него стран нападет на другого участника. После такого любые гарантии безопасности США Европе не будут стоить ничего…

Многие влиятельные лица в Великобритании считают распад НАТО чем-то абсолютно немыслимым. Безусловно, такое развитие событий стало бы беспрецедентным и опасным — причем не только для Британии, но и для Европы и самих США. Но беспрецедентное и опасное случается в истории нередко. Печально, что в случае с НАТО пришло время задуматься о немыслимом.

Гренландский кризис может разрушить НАТО

Теперь европейцы воспринимают США как хищнический режим. Администрация Трампа поддерживает солидарные с движением MAGA крайне правые партии по всему европейскому континенту. Но, по мнению многих европейских лидеров, эти партии представляют экзистенциальную угрозу для их демократий. Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки… Нормализация экономических отношений с Россией остается целью команды Трампа. Тем не менее многие европейские лидеры отказываются принять эту реальность… Однако аннексия Гренландии разрушит иллюзию того, что Америка остается другом.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц