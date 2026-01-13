«Аэрофлот» отменил рейс из Краснодара в Екатеринбург из-за снегопада

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс SU-2926 из Краснодара в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Причиной этому стали снегопад, а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс должен был вылететь из аэропорта Пашковский 12 января в 10:45 и прибыть в Кольцово в 16:35.

Одновременно с этим авиакомпания отменила еще 6 рейсов. В список отмененных полетов вошли рейсы по маршруту Москва-Краснодар-Москва (SU1108/1109, SU1156/1157, SU1208/1209), рейсы из Краснодара в Москву (SU1265 и SU1257), и рейс SU614/615 по маршруту Краснодар-Ереван-Краснодар.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что из-за неблагоприятных погодных условий самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший рейсом U6 209 по маршруту Екатеринбург-Краснодар, перенаправили на запасной аэродром в Сочи.

Полина Бабинцева