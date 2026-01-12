Рейс Екатеринбург-Краснодар перенаправили на запасной аэродром в Сочи

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший рейсом U6 209 по маршруту Екатеринбург-Краснодар, перенаправили на запасной аэродром в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Авиакомпания отметила, что организовать наземную перевозку пассажиров из Сочи в Краснодар в условиях снегопада и гололеда на трассе не представляется возможным из-за высоких рисков.

В настоящее время перевозчик ожидает решения о продлении рабочего времени аэропорта Пашковский (Краснодар) для возможности позднего вылета. Если вылет в ближайшее время будет невозможен, авиакомпания рассматривает вариант размещения пассажиров в гостиницах Сочи с последующим перелетом в Краснодар при улучшении метеоусловий.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что из-за непогоды в Москве два самолета не смогли вылететь из Екатеринбурга.

Полина Бабинцева