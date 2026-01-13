Челябинское УФАС выявило признаки картеля в действиях двух поставщиков СВГК

Челябинское УФАС России выявило признаки картеля между двумя поставщиками средств индивидуальной защиты (СИЗ) — «Регионснаб» и «Профснабкомплект». Эти компании, по данным антимонопольного органа, сговорились для обеспечения победы одной из них на пяти торгах, а также поддержания цен.

Участие фирм в конкурсах на поставку СИЗ проходило для ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК, Самара), к АО «Дальневосточная генерирующая компания», ООО «Эколайф», АО «Мосводоканал» и московский «Жилищник района Некрасовка». В результате были заключены контракты на общую сумму 97,5 млн руб.

В УФАС обратили внимание на схожее поведение компаний при подаче заявок, а также на совпадение регистрационных данных: один адрес, общий контактный номер и идентичные IP-адреса при подаче документов.

В случае подтверждения нарушений УФАС решит, привлекать ли компании к административной ответственности. Материалы дела будут переданы в полицию для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела по статье 178 УК РФ, касающейся ограничения конкуренции.

Андрей Сазонов