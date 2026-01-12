Челябинское УФАС выявило картель при закупках средств защиты на 100 млн рублей

Челябинское УФАС России выявило признаки картеля в действиях двух поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ). Целью сговора при участии в закупках было обеспечение победы конкретной организации и поддержание цен на торгах, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

УФАС обнаружило признаки антиконкурентного соглашения в действиях челябинских компаний «Регионснаб» и «Профснабкомплект». Они участвовали в пяти конкурсах на поставку СИЗ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Хабаровск), ООО «Эколайф» (Химки), ООО «Средневолжская газовая компания» (Самара), АО «Мосводоканал» и московскому «Жилищнику района Некрасовка». В итоге были заключены контракты на общую сумму 97,5 млн руб.

По мнению антимонопольного органа, компании схоже вели себя при участии в закупках. Кроме того, они имели регистрацию по одному адресу, общий контактный номер, а IP-адреса совпадали при подаче заявок.

Если наличие нарушений подтвердится, УФАС будет решать, привлекать ли компании к административной ответственности. Материалы дела антимонопольная служба передаст в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Виталина Ярховска