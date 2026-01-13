Историческое здание в районе пл. Первой пятилетки продают на торгах, снизив цену

Дом.рф вновь выставил на торги историческое здание в районе площади Первой пятилетки (Уралмаш, Екатеринбург). Объект культурного наследия федерального значения входит в «Комплекс зданий площади Первой пятилетки», построенный в 1928-1934 годах. Начальная цена за объект составляет 46,2 млн руб. Стоит отметить, что ранее объект уже выставляли на торги — его начальная стоимость летом прошлого года составляла 61,7 млн руб.

К продаже предлагается само здание площадью 3,5 тыс. кв. м, а земельный участок под ним — в аренду. Площадь участка составляет 0,24 га. Точный адрес объекта — ул. Ильича, 2, вблизи Летнего парка. В документах указано, что объект находится в неудовлетворительном состоянии. Судя по фотографиям, сейчас здание пустует и заброшено.

Торги назначены на начало марта.

В разные годы в здании располагались Орджоникидзевский суд и прокуратура. Перед зданием установлен памятник Борису Музрукову, директору Уралмашзавода.

Мария Игнатова