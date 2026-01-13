Танкер для перевозки казахстанской нефти подвергся атаке БПЛА

Зафрахтованный дочерней компанией КазМунайГаза танкер Matilda подвергся атаке беспилотника 13 января. Об этом сообщила пресс-служба КМГ.

«В результате атаки произошел взрыв без последующего горения. Пострадавших среди экипажа нет»,— говорится в сообщении компании.

Судно было зафрахтовано дочкой КМГ — ТОО НМСК Казмортрансфлот — для транспортировки казахстанской нефти. Загрузка на терминале Каспийского трубопроводного консорциума планировалась на 18 января.

По предварительным данным, танкер сохранил мореходность, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба.

Ранее Минэнерго Казахстана сообщило, что отгрузка нефти на терминале КТК продолжается в обычном режиме с поправками на погодные условия. Операции ведутся через выносное причальное устройство ВПУ-1.

В декабре КТК приостанавливал прием нефти и перевалку на морском терминале из-за неблагоприятных погодных условий и штормовых предупреждений.

Анна Гречко