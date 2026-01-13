Положительная разница прибыли и убытков бизнеса в Башкирии уменьшилась на 45%

За 10 месяцев прошлого года совокупная прибыль организаций Башкирии превысила общие убытки на 162,1 млрд руб. В прошлом году положительный баланс был выше на 44,6%, сообщает Башстат. По итогам сентября отставание от прошлогодних значений составляло 50,3%.

В статистику не включены муниципальные и государственные учреждения, малый бизнес, а также кредитные и финансовые организации.

Доля убыточных организаций за год увеличилась на 4,4%, до 26,7%. При этом данные за январь — сентябрь фиксировали долю нерентабельного бизнеса в 26,5%.

Совокупный убыток нерентабельных организаций увеличился на в 3,3 раза и достиг 63 млрд руб.

Идэль Гумеров