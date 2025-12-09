Совокупная разница между прибылями и убытками бизнеса Башкирии сократилась вдвое

С января по сентябрь положительный баланс между прибылью и убытками организаций Башкирии составил 120,5 млрд руб. — это 49,7% от показателей трех кварталов 2024 года.

По данным Башстата, доля убыточных организаций увеличилась с 22,5% до 26,5%. Общий убыток нерентабельных организаций увеличился в 2,9 раза, до 58,5 млрд руб.

В промышленности совокупный финансовый результат снизился примерно на 75% — прибыль превышает убытки на 44,9 млрд руб. Наибольший вклад в общий показатель внесли обрабатывающие производства, где положительное сальдо составило около 23 млрд руб. В добыче полезных ископаемых прибыль превысила убытки на 3,9 млрд руб., в энергетике — на 18 млрд руб. В то же время коммунальные организации закончили период с превышением убытков над прибылью на 39,8 млн руб.

Совокупный финансовый результат сельскохозяйственных организаций составил около 10,9 млрд руб. (рост — 42,4%), в строительной отрасли сальдо составило около 2,9 млрд руб., в оптовой и розничной торговле — 38,4 млрд руб. Гостиничный бизнес и общепит завершили девять месяцев с совокупной отрицательной разницей в 418,2 млн руб.

К августу общее отставание финансовых результатов к восьми месяцам 2024 года составляло 54,2%.

