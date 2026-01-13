Армейцы купили чужого капитана

Пока самой заметной сделкой зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ) стала та, которую осуществили два московских гранда, борющихся за медали чемпионата страны. В ЦСКА из «Локомотива» перешел его капитан Дмитрий Баринов, всю карьеру выступавший за этот клуб, но так и не договорившийся с ним об условиях нового контракта. Армейцы рассчитывают с помощью опытного полузащитника укрепить среднюю линию команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баринов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Баринов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Локомотив» и ЦСКА объявили 13 января о трансфере Дмитрия Баринова. Он уже заключил с армейцами контракт до 2029 года и отправился с ними на тренировочные сборы в ОАЭ. Они являются частью подготовки ко второй части сезона, который в декабре ушел на традиционно долгий зимний перерыв. Чемпионат России возобновится в конце февраля, и оба клуба, участвовавших в сделке, борются за его награды. «Локомотив» располагается на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на три очка, ЦСКА — на четвертом, всего в балле позади железнодорожников, которые попрощались с 29-летним футболистом, поблагодарив его «за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения».

В заявлении генерального директора армейцев Романа Бабаева, опубликованном в клубном Telegram-канале, Баринов назван игроком, «не нуждающимся в представлении» и являющимся олицетворением «характера, борьбы, самоотверженности» — качеств, которые, «возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды».

Эта сделка стала первой после случившейся в конце прошлого года смены топ-менеджера «Локомотива», в результате которой пост его гендиректора вместо Владимира Леонченко занял Борис Ротенберг, и она превратилась в медийный хит, несмотря на относительно скромную стоимость.

Transfermarkt, а также ряд отечественных источников оценили ее в €2 млн. Причины повышенного внимания к событию, впрочем, вполне поняты. Дело в том, что Дмитрий Баринов — очень известный игрок, который к тому же воспринимался поклонниками железнодорожников фактически как символ клуба.

Воспитанник «Локомотива», Баринов всю профессиональную карьеру, стартовавшую в 2015 году, выступал только в нем. Он провел за железнодорожников 274 матча, внеся значительный вклад во все пришедшиеся на этот период победы команды. С Дмитрием Бариновым она четырежды выиграла Кубок России, а в 2018 году, после 14-летнего перерыва, взяла золото чемпионата страны. В последние сезоны он был капитаном «Локомотива» и, по сути, безальтернативной фигурой в центре поля, на позиции опорного полузащитника. За сборную России Баринов провел 23 матча и регулярно вызывался в нее в том числе в 2025 году. Футболисты с такой биографией и таким статусом нечасто уходят из одного клуба РПЛ в другой.

Кроме того, вся история с трансфером выглядела чрезвычайно сложной. Различные медиаресурсы писали об интересе к Дмитрию Баринову со стороны ЦСКА, который с помощью опытного футболиста рассчитывал укрепить среднюю линию, разгрузив, скажем, выполняющего сейчас в ней функции стержневого звена Матвея Кисляка, одного из наиболее одаренных молодых российских игроков, еще в начале текущего сезона. При этом предполагалось, что, скорее всего, армейцы подпишут с ним контракт все-таки уже после финиша чемпионата, дождавшись, когда у Баринова истечет срок действия соглашения с «Локомотивом». Более того, меньше чем за сутки до объявления о трансфере, 12 января, игрок прошел в нем медосмотр. А спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов в этот день, признав, что «в декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав» на Дмитрия Баринова, сообщил, что оно не было принято «по спортивной и финансовой причинам», и выразил уверенность, что до конца действующего контракта с «Локомотивом» хавбек продолжит «добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде».

Зато все медиаресурсы, освещавшие запутанную историю, например Championat.com, «Спорт-Экспресс», приводили единственную версию, объясняющую, почему символ железнодорожников решил с ними расстаться.

Версия заключалась в том, что Дмитрия Баринова не устроили условия, на которых «Локомотив» собирался пролонгировать его договор. Источник “Ъ”, знакомый с ходом подготовки сделки с ЦСКА, ее подтвердил.

По его словам, «Локомотив» в минувшие полгода дважды делал Дмитрию Баринову предложение о новом контракте. Первое было похоже по параметрам на действующее, только часть выплат «перенесена в бонусную составляющую», второе, предусматривающее зарплату более €1,5 млн в год,— «даже выгоднее». Предложения не устроили полузащитника, которому ЦСКА, судя по всему, гарантировал еще более привлекательный договор. При этом собеседник “Ъ” не исключает, что для «Локомотива» потеря Дмитрия Баринова не настолько серьезный удар, как может показаться на первый взгляд, «учитывая карьерный вектор игрока» и тот факт, что основные функции опорника, в которые входит отбор мяча и развитие атаки в начальной фазе, Баринов выполнял уже не так эффективно, как партнеры моложе него.

Для ЦСКА эта сделка была уже второй, заметной с момента открытия январского трансферного окна. Перед покупкой Дмитрия Баринова он совершил обмен футболистами с занимающим в чемпионате России второе место «Зенитом». Из петербургского клуба в московский отправился нападающий Лусиано Гонду, а из московского в петербургский, так же как и Баринов, играющий за сборную России центральный защитник Игорь Дивеев.

Алексей Доспехов