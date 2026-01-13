В Туве адвокат получила штраф за мошенничество с деньгами клиента

В Кызыле суд вынес приговор в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Тыва. Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Подсудимой назначили штраф в размере 100 тыс. руб., сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, фигурантка дела представляла интересы своего подзащитного по делу об обороте наркотиков. В рамках расследования уголовного дела у дилера были изъяты более 700 тыс. руб. Чтобы завладеть этой суммой, считают правоохранители, злоумышленница предоставила следователю поддельную доверенность якобы от супруги обвиняемого.

На основании этого документа адвокат получила крупную сумму, которой распорядилась по своему усмотрению. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Республике Тыва.

Александра Стрелкова