Выборы мэра Лангепаса пройдут в начале февраля

Дума Лангепаса (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) объявила дату выборов мэра. Документы принимают с 12 января и продлится 15 дней, конкурсный отбор состоится 5 февраля, сообщили в социальных сетях думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание думы Лангепаса

Фото: Пресс-служба думы Лангепаса Заседание думы Лангепаса

Фото: Пресс-служба думы Лангепаса

«На первом этапе конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители аппарата Думы, градообразующего предприятия, общественности и участник спецоперации, будет регистрировать кандидатов»,— пояснили в сообщении. На втором этапе с каждым претендентом пройдут собеседования.

Комиссия должна отобрать и представить в думу города не меньше двух кандидатур из заявившихся. Из их числа депутаты голосованием выберут главу города после того, как заслушают доклады кандидатов о планах по развитию города.

Лангепас до 23 декабря возглавлял Сергей Горобченко. С 24 декабря исполняющим обязанности назначен Владимир Степура. Господин Степура работал начальником управления теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» и руководителем управления теплоснабжения Западно-Сибирского управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». С 2013 года был главой администрации Когалыма, с 2015 по 2022 год был мэром югорского города Покачи.

Анна Капустина