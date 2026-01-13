Турция формирует тройственный союз

Турция рассматривает возможность вступления в оборонный альянс с Пакистаном и Саудовской Аравией. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники агентство Bloomberg. Исламабад и Эр-Рияд связывает обязательство, копирующее статью 5 договора НАТО, согласно которой нападение на одного считается нападением на всех. Если Турция, обладающая второй по численности после США армией в Североатлантическом альянсе, присоединится к союзу с Пакистаном и Саудовской Аравией, это заметно повлияет на баланс сил в регионе.

Фото: Murad Sezer / Reuters Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд (в центре) и глава МИД Турции Хакан Фидан в Стамбуле, 3 ноября 2025 года

Один за всех

Переговоры с участием Турции, Пакистана и Саудовской Аравии о создании военного альянса «активно продвигаются, заключение соглашения весьма вероятно», сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По сведениям агентства, Анкара планирует присоединиться к договоренностям, заключенным Саудовской Аравией и Пакистаном в сентябре прошлого года. Тогда две страны подписали соглашение о взаимной обороне. «Любая агрессия против любой из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих»,— говорилось в документе.

Военное сотрудничество между Исламабадом и Эр-Риядом началось в 1967 году, когда был подписан оборонный протокол, а расширилось в 1982-м. С тех пор страны проводят совместные военные маневры, в том числе с 1993 года морские учения Naseem Al Bahr. Более того, в вооруженных силах ближневосточного королевства служат около 70 тыс. пакистанских военных.

Впервые о возможности создания альянса с участием Турции, Пакистана и Саудовской Аравии заговорили еще в 2015 году. Тогда ближневосточное королевство стало сближаться с Турцией, прежде считавшейся его главной соперницей за влияние на мусульман-суннитов в мире.

Обе страны, усомнившись в надежности партнерства с США, почувствовали необходимость выстраивать собственное военно-политическое взаимодействие. К примеру, турки начали на деньги Эр-Рияда закупать оружие, которым затем снабжали своих союзников в Сирийской свободной армии. А саудовские самолеты, базируясь на турецкой авиабазе Инджирлик, бомбили позиции боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

«Анкара и Эр-Рияд все активнее сотрудничают в Судане, Сомали, Йемене,— рассказал “Ъ” источник, близкий к турецким дипломатическим кругам.— Конечно, в том, что касается Йемена, Турция пытается балансировать между Саудовской Аравией и ОАЭ, но позиция Эр-Рияда ей все же ближе».

В начале января в Анкаре прошло первое в истории совместное заседание офицеров ВМС Турции и Саудовской Аравии.

«Второй дом» Эрдогана

С Исламабадом Анкару связывают еще более теплые отношения. Представители пакистанских властей неоднократно называли свою страну «вторым домом» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, намекая тем самым на особый характер взаимодействия.

Оно возникло еще до появления Турецкой Республики и Пакистана на политической карте мира. В 1919-м, когда Османская империя после поражения в Первой мировой войне оказалась на грани исчезновения, мусульмане Британской Индии выступили против ее раздела и вмешательства западных стран, а также за сохранение власти османского халифа.

Турки этого не забыли и в 1947 году первыми установили дипотношения с получившим независимость Пакистаном. После этого страны продолжили тесно взаимодействовать, например участвовали в антисоветской Организации Центрального договора (СЕНТО) и поддерживали друг друга в ООН. Пакистан помог Турции во время Кипрского кризиса, а Анкара Исламабаду — после введения западных санкций за ядерные испытания. Несмотря на кризисы и военные перевороты в обоих государствах, каждое новое правительство неизменно подтверждало турецко-пакистанскую дружбу.

Не обходилось и без противоречий. Например, во время гражданской войны в Афганистане турки поддерживали «Северный альянс», а пакистанцы — «Талибан». Анкара считает синьцзянских уйгуров борцами за свободу, а Исламабад — террористами.

Однако это не влияет на дружбу и активное военное сотрудничество двух стран. Турция строит военный корвет для пакистанских ВМС, модернизировала принадлежащие Пакистану истребители F-16, а также передала Исламабаду технологии производства военных дронов. Не исключено, что Пакистан будет участвовать в программе создания турецкого истребителя пятого поколения Kaan.

Помимо этого страны вместе с Азербайджаном сформировали стратегическое партнерство по принципу «три государства — одна нация».

Перспективный союз

О том, что Пакистан и Турция могут войти в еще один альянс — с Саудовской Аравией, всерьез заговорили осенью прошлого года. Каждая из трех стран могла бы внести ощутимый вклад в потенциальный союз: Турция — это вооруженные силы с боевым опытом и развитый ВПК, Пакистан — ядерное оружие, ракеты и большие людские ресурсы, Саудовская Аравия — деньги.

«Возникновение такого альянса продемонстрировало бы Соединенным Штатам, что они больше не считаются гарантом безопасности в регионе. Это ослабило бы позиции Ирана и Израиля, а также стало бы неприятным сюрпризом для Индии»,— пояснил “Ъ” источник в турецких дипломатических кругах.

По его словам, Пакистан и Саудовская Аравия предоставили бы Турции уникальный шанс — создать военно-политический треугольник, обеспечивающий интересы Анкары в регионе независимо от мнения Вашингтона по тому или иному вопросу.

Союз с Пакистаном открыл бы турецким компаниям доступ на китайский рынок, а Исламабад получил бы сильных союзников в условиях перманентного конфликта с Индией и охлаждения отношений с США.

Впрочем, пока говорить об этом рано, считает турецкий политолог Серкан Демирташ. «Все это не более чем политические слухи, они ничем не подкреплены, турецкие власти пока никак не прокомментировали публикацию Bloomberg»,— заявил эксперт “Ъ”.

По его мнению, сотрудничество в области обороны и безопасности с Саудовской Аравией у Турции минимальное, у стран нет структурного взаимодействия. «Если Анкара присоединится к этому трехстороннему альянсу, нужно будет упрочить двусторонние отношения с саудитами, ведь сейчас самый близкий союзник республики в регионе — это Катар»,— отметил Серкан Демирташ. И обратил внимание еще на один аспект: «Конечно, членам НАТО можно вступать в разные союзы, но вопрос — что произойдет в случае возникновения конфликта интересов этого альянса и Североатлантического блока».

Ксения Жарова