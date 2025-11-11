Модернизация 15 энергообъектов Курска обошлась «РИР энерго» в 238 млн рублей

В 2025 году филиал АО «РИР энерго» — «Курская генерация» (входит в состав госкорпорации «Росатом», до 29 апреля 2025 года называлась АО «Квадра») модернизировал оборудование 15 муниципальных энергообъектов Курска: 12 центральных тепловых пунктов, три пункта учета, а также обновил 1 км теплосетей. Сумма вложений превысила 238 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На объектах установили энергоэффективные теплообменники, электродвигатели, современную пожарную сигнализацию, специальные датчики для дистанционного контроля оборудования. Модернизация позволит сэкономить существенный объем тепловой и электрической энергии, исключить риски аварийных остановок оборудования и, тем самым, повысить надежность горячего водоснабжения для более чем 23 тыс. жителей.

В рамках концессионного соглашения с 2021-го по 2025 год компания заменила в Курске 50,8 км городских теплосетей и обновила оборудование 28 муниципальных теплопунктов, насосных станций и пунктов учета на сумму свыше 1,2 млрд руб. Согласно документу, подписанному в 2020-м, «РИР энерго» проведет масштабную программу технического переоснащения в течение 15 лет, а общий объем вложений составит 1,9 млрд руб.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала 2025 года «РИР энерго» инвестировал около 400 млн руб. модернизацию муниципальных тепловых пунктов и замену теплосетей в Воронеже в рамках концессии.

Мария Свиридова