Путин обратил внимание ярославского губернатора на состояние дорог и больниц

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Особый интерес главы государства вызвали вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой и состоянием объектов здравоохранения.

В своем докладе господин Евраев затронул успехи Ярославской области в выполнении задачи по приобретению нового транспорта. Ранее Владимир Путин поставил перед регионами цель: к 2030 году обновить 85% парка. Губернатор пообещал перевыполнить это поручение — и по количеству, и по срокам — к 2026 году, по его словам, в области будет 100% нового транспорта.

«Это большое количество, почти 1250–1300 единиц,— подчеркнул Михаил Евраев. — Причем он брендированный у нас: "Я трамвай", — потому что Ярославская область, с буквы "Я", — "Я автобус", "Я электробус"». Еще одним элементом украшения транспорта в регионе станет изображение медведя с секирой с областного герба. «То есть он у нас еще и очень красивый»,— уточнил губернатор.

Владимир Путин тем не менее остановился на дорожной инфраструктуре. «Но вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно»,— отметил президент. Господин Евраев признал, что дороги остаются одной из «проблемных зон» области, но сообщил о существовании «огромных планов» по региональным и муниципальным дорогам.

Помимо дорог, президента заинтересовало состояние объектов здравоохранения. По его данным, 28% зданий нуждаются в капитальном ремонте. Губернатор признал и эту проблему. Он добавил, что особенно тяжело обстоит ситуация со стационарами. «Новая больница – это очень важная вещь, нужная. Но не забывайте про текущую ситуацию»,— настоял Владимир Путин. Господин Евраев заверил главу государства, что стационары обладают первым приоритетом в распределении бюджета на капитальный ремонт.

Степан Мельчаков