В Темрюке гражданина осудили за призывы нападать на российских политиков

Темрюкский райсуд Краснодарского края признал Юрия Сысоева виновным в призывах к террористической деятельности и приговорил его к лишению свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Юрий Сысоев, житель Республики Крым, в марте 2022 года опубликовал в социальной сети пост с призывом к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей РФ. Сообщение было адресовано президенту России. Пост набрал множество просмотров, о чем стало известно правоохранительным органам.

В ходе следствия и суда фигурант дела не признал себя виновным, говорится в сообщении пресс-службы судов. В качестве дополнительного наказания Юрий Сысоев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок три года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Анна Перова, Краснодар