В Уфе появятся три новые выделенные полосы для автобусов

В Уфе появятся три автобусные полосы, сообщает телеканал UTV со ссылкой на начальника отдела программы развития пассажирского транспорта города Эмиля Гилязова.

Господин Гилязов в беседе с телеканалом отметил, что отдельные полосы для автобусов на Первомайской и Айской улицах и улице имени города Галле предусмотрены в комплексной схеме организации дорожного движения до 2042 года.

Сейчас в городе есть четыре выделенных участка для движения общественного транспорта: на проспекте Октября, на улицах Ленина, 50-летия Октября и Менделеева, напоминает UTV.

Майя Иванова