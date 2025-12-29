На улице Менделеева в Уфе появилась выделенная полоса для автобусов

На улице Менделеева в Уфе ввели автобусные полосы на участке от остановки «Конди» до АЗС «Башнефти» у ипподрома «Акбузат» и в обратном направлении, сообщила пресс-служба мэрии Уфы. В настоящее время действует переходный период, при котором за проезд легковых автомобилей по выделенным полосам не будут штрафовать. С января 2026 года нарушения будут фиксироваться камерами, и водителям будут автоматически выписываться штрафы. Также на этих участках дороги запрещены остановка и стоянка.

Олег Вахитов