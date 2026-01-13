Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава Эльбруса получил пять лет колонии за мошенничество с землей

Бывший глава поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии и местная жительница получили по пять лет колонии общего режима. Их признали виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что осужденные на основании фиктивного ввода в эксплуатацию канатной дороги незаконно присвоили земельный участок. Он находится в национальном парке «Приэльбрусье».

Майкопский городской суд Адыгеи, помимо основного наказания, приговорил фигурантов к штрафу. Бывшему главе поселка также запретили занимать должности в органах местного самоуправления на срок два года.

Мария Хоперская

Новости компаний Все