Экс-глава Эльбруса получил пять лет колонии за мошенничество с землей

Бывший глава поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии и местная жительница получили по пять лет колонии общего режима. Их признали виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что осужденные на основании фиктивного ввода в эксплуатацию канатной дороги незаконно присвоили земельный участок. Он находится в национальном парке «Приэльбрусье».

Майкопский городской суд Адыгеи, помимо основного наказания, приговорил фигурантов к штрафу. Бывшему главе поселка также запретили занимать должности в органах местного самоуправления на срок два года.

Мария Хоперская