Опасность БПЛА ввели в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Волгоградской области днем 13 января. Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят не паниковать. Спасатели призывают избегать открытых участков улиц и отойти от окон. Телефон экстренных служб: 112.

Напомним, 10 января из-за падения обломков дрона ВСУ на Волгоградской нефтебазе произошел пожар. О пострадавших не сообщили. Также в регионе закрывали небо.

Дарья Васенина