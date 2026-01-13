Опасность БПЛА ввели в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» объявили в Волгоградской области днем 13 января. Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Волгоградцев просят не паниковать. Спасатели призывают избегать открытых участков улиц и отойти от окон. Телефон экстренных служб: 112.
Напомним, 10 января из-за падения обломков дрона ВСУ на Волгоградской нефтебазе произошел пожар. О пострадавших не сообщили. Также в регионе закрывали небо.