Чистая прибыль «ТНС энерго Воронеж» выросла в 1,6 раза

С января по сентябрь 2025 года ПАО «ТНС энерго Воронеж» получило чистую прибыль в размере 2 млрд 822,3 млн руб. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения по итогам девяти месяцев достигла 3 млрд 745,9 млн руб. Бухгалтерскую отчетность компании опубликовали в системе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка предприятия от реализации выросла на 12% и составила 29,85 млрд руб., себестоимость увеличилась на 11% — до 15 млрд руб. Валовая прибыль сложилась в сумме 14,8 млрд руб., что на 13% больше прошлогоднего показателя.

Коммерческие расходы гарантирующего поставщика электроэнергии в Воронежской области увеличились до 12,2 млрд руб. (на 13%). Статья прочих доходов выросла вдвое — до 2,1 млрд руб. Прочие расходы предприятия сократились на 16,6% — до 686,6 млн руб.

Кредиторская задолженность ПАО «ТНС энерго Воронеж» по состоянию на 30 сентября увеличилась до 3,5 млрд руб. К концу 2024 года она составляла 3 млрд руб. Дебиторская задолженность предприятия осталась на уровне 2,4 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине ноября в Арбитражный суд Воронежской области поступил второй за две недели иск от ПАО «ТНС энерго Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Сумма требований составляет 52,2 млн руб. Иск приняли к производству, судебное заседание назначено на 13 января 2026 года.

Денис Данилов