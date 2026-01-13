Винус Уильямс и Татьяна Мария провели самый возрастной матч в истории WTA

45-летняя американка Винус Уильямс уступила 38-летней немке Татьяне Марии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 в австралийском Хобарте. Спортсменки провели самый возрастной матч в истории WTA — на двоих им 84 года и 3 дня.

Теннисистки встретились на корте впервые в карьере. Матч продлился 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. В рейтинге WTA Татьяна Мария занимает 42-е место, Винус Уильямс — 576-е. В следующем круге немка сыграет против 72-й ракетки мира венгерки Анны Бондарь.

Винус Уильямс потерпела пятое поражение подряд. В августе она вернулась на корт после полуторагодовалого перерыва, вызванного проблемами со здоровьем. Экс-первая ракетка мира и семикратная победительница турниров Большого шлема Винус Уильямс попала в основную сетку турнира в Хобарте благодаря специальному приглашению (wild-card).

Турнир, призовой фонд которого составляет $275 тыс., завершится 17 января. Действующей победительницей соревнования является американка Маккартни Кесслер.

Таисия Орлова