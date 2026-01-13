«Авиапарк» демонтировал ловушки для птиц после обвинений в живодерстве

В московском ТРЦ «Авиапарк» демонтировали сетки-ловушки для птиц на этаже фудкорта, сообщили «Московскому комсомольцу» в пресс-службе центра. Издание также опубликовало видео с процессом демонтажа сеток. Чем заменят ловушки — не сообщается.

11 января в соцсетях распространился ролик, снятый одним из посетителей «Авиапарка». На нем был виден потолок, вдоль которого растянуты сетки. В них висели как минимум три птицы, которые не подавали признаков жизни. Видео вызвало волну возмущения в интернете и в сообществе зоозащитников. Пользователи соцсетей назвали происходящее в ТРЦ «живодерней» и призвали убрать ловушки. Фонд защиты городских животных направил обращения в Савеловскую межрайонную прокуратуру, а также депутатам Мосгордумы Андрею Медведеву и Светлане Акуловой.

В администрации «Авиапарка» заявляли, что установка сеток-ловушек обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями и не несет вреда здоровью птиц. Тем не менее администрация согласилась, что метод «не выглядит самым гуманным», и пообещала изучить альтернативные технологии отпугивания. В Фонде городских животных настаивали, что установленные в ТРЦ сетки не могут не причинить вреда, а администрация центра не может гарантировать безопасность, поскольку состояние здоровья птицы после попадания в ловушку может оценить только ветеринарный орнитолог.

Полина Мотызлевская