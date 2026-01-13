«У Овечкина есть шанс стать самым результативным хоккеистом в истории НХЛ уже в этом году»

Александр Овечкин забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В этот раз нападающий Вашингтона отличился во встрече с «Нэшвиллом». «Вашингтон Кэпиталз» в итоге уступили 2:3, но у россиянина новое достижение. До 1 тыс. ему осталось всего шесть шайб. Forbes подсчитал, что в 2025 году доходы Овечкина вне льда из-за растущей популярности превысили $5 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters, Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters, Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Имя Александра Овечкина по-прежнему не сходит с первых полос спортивных изданий. Уникальность российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» обсуждают как профессионалы, так и болельщики. Вы только представьте, Александр вот уже на протяжении 21 сезона подряд достигает отметки в 20 заброшенных шайб. Больше результативных сезонов — только у легендарного Горди Хоу (22). Но канадец завершил карьеру в 1970-е, в те времена хоккей был другим. Так что нынешняя стабильность россиянина — абсолютный эксклюзив. Игроком восхищаются даже те, кто не один сезон выступал в НХЛ, например, Андрей Николишин: «Поверьте, отыграть даже пять-семь лет в этой лиге очень сложно. Овечкин же на протяжении 20 лет забивает больше 20 голов за сезон, это феноменальный результат. Не все, может быть, до конца понимают, насколько это сложно. Попробуйте просто поиграть в хоккей, попасть по шайбе, когда она движется к вам с достаточно большой скоростью. А этот человек делает это на протяжении стольких лет».

В этом сезоне Овечкин, кроме 20 голов, сделал столько же результативных передач. Удар в ворота «Нэшвилла» стал для Александра 994-м в карьере, если учитывать play-off. До заветной отметки в 1016 голов, которую много лет назад установил Уэйн Гретцки, осталось всего 22 шайбы. Впереди у «Вашингтон Кэпиталз» 35 матчей только в регулярном чемпионате, так что шанс стать самым результативным хоккеистом в истории лиги без каких-либо оговорок у Овечкина есть уже в этом году, считает хоккейный эксперт, агент Алексей Дементьев: «Все может быть. В данном случае, когда команда играет в play-off, у нее есть шанс пройти дальше. Тогда может быть достаточное количество игр, максимально 28, в которых Александр может отличиться».

Но в play-off клубу, в котором блистает Овечкин, еще надо попасть. Пока команда не может похвастаться стабильностью результатов, и, несмотря на регулярные голы россиянина (а он забил в четырех матчах подряд), проигрывает достаточно часто. Так что вариант, при котором рекорд всех времен и народов все-таки не состоится в 2026-м, тоже есть. И останется ли в этом случае Александр в НХЛ еще на один год, вопрос открытый. Ведь контракт с «Вашингтон Кэпиталз» уже истекает. Принимать решение по этому поводу спортсмен будет позже, уверен комментатор Павел Лысенков: «Надо еще посмотреть, как команда выступит в play-off, попадет ли туда, потому что хватает травм среди ее игроков, и сейчас они выпадали даже из зоны play-off. У клуба не такой эффектный старт, как год назад».

К тому же Овечкин не раз говорил, что хочет завершить свою карьеру в «Динамо». Хотя сейчас кажется, что Александр вполне может остаться в НХЛ еще на год-два, чтобы установить новую планку рекордов, до которой потом не смогут дотянуться многие поколения даже великих игроков. Кстати, такое достижение есть у Уэйна Гретцки. По системе «гол+пас» канадец набрал невероятные 3239 очков. Это 1016 шайб и 2223 результативные передачи. Близко этой отметке точно никто не подойдет.

Владимир Осипов