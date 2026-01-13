Воронежский бизнесмен за праздники открыл три альпака-парка за 100 млн рублей

Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов (рестораны «1586», «Энсо», компания Big Event) за новогодние праздники открыл три парка альпака под брендом «Пача мама» — в Калининграде, Домодедово и Новосибирске. Господин Слабунов рассказал «Ъ-Черноземье», что общий объем вложений составил порядка 100 млн руб.

«Калининград — одно из самых популярных туристических направлений, Новосибирск — третий город по численности в России, Домодедово — практически Москва»,— объяснил бизнесмен выбор локаций. Он также рассказал, что в Калининграде бренд был адаптирован под местные реалии — там парк называется «Тиргартен», как и зоопарк, который был на этом месте несколько веков назад.

Строительство площадок заняло от трех до шести месяцев. При этом на окупаемость они планово выйдут примерно через два года. По словам господина Слабунова, это, в частности, зависит от эффективности команды. На работу в три новых парка приняли порядка 70 человек. Также на площадках совокупно проживают 50 альпака, ряд кроликов и коз.

Теперь Сергей Слабунов совокупно управляет 11 альпака-парками. В этом году планируется открытие от шести до десяти подобных объектов. Объем вложений в них утверждается.

Один из парков «Пача мама» строится в природном парке «Боева дача» в Курске. Накануне господин Слабунов опроверг вырубку деревьев под площадку, которую начали обсуждать местные жители. Глава региона Александр Хинштейн поручил организовать встречу инвестора с курянами.

Алина Морозова