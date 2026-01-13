Семейную ипотеку на вторичный рынок расширили на три свердловских города

Программа семейной ипотеки на вторичное жилье расширена еще на три города в Свердловской области — Каменск-Уральский, Первоуральск и Сысерть, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В обновленный перечень вошли 22 города из 15 регионов страны. Всего в списке 891 город, расположенный в 83 субъектах РФ. В Свердловской области число городов, участвующих в программе, увеличилось до 39.

Программа позволяет семьям приобрести жилье на вторичном рынке по льготной ставке. Участие в ней возможно в городах, где реализуются жилищные проекты, соответствующие требованиям программы. Решение о расширении перечня городов направлено на повышение доступности жилья для семей с детьми. Включение новых населенных пунктов увеличивает возможности для приобретения жилья в регионе.

Мария Игнатова