В Черкесске завершили расследование дела о финансировании экстремистской деятельности

В Черкесске следователи завершили расследование уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Фигурантом стал местный житель, сообщили в СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый перевел деньги на нужды и обеспечение организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд.

Мария Хоперская