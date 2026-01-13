Ветеран СВО занял пост в департаменте молодежной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области назначил ветерана специальной военной операции (СВО) Василия Берсенева на должность заместителя директора департамента молодежной политики региона. Как сообщил в своем Telegram-канале глава области, господин Берсенев является финалистом программы «Управленческие кадры Урала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Берсенев

Фото: полпредство УрФО Василий Берсенев

Фото: полпредство УрФО

По информации уральского полпредства, Василий Берсенев много лет посвятил службе в полиции Режа. На спецоперацию ушел добровольцем в 2022 году, был отмечен Орденом Мужества. После возвращения из зоны СВО возглавил спортивную школу «Россия» в Реже и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

«Путь Василия Александровича — пример преданности и любви к Родине. На поле боя он координировал работу саперных групп, обеспечивая продвижение наших подразделений. Уверен, что и с задачами гражданской службы Василий Александрович справится, а его опыт, профессионализм и самоотверженность послужат на благо Свердловской области»,— сказал Денис Паслер.

Как в Свердловской области и других регионах Урала реализуются программы по переобучению бойцов в управленцев — в материале «Опыт управления на СВО должен положительно сыграть в мирной жизни»

Ирина Пичурина