Слуцкий призвал не винить Кириенко за неудачи депутатов на выборах

На стартовом заседании последней сессии Государственной думы перед выборами председатель ЛДПР Леонид Слуцкий укорил лидера КПРФ Геннадия Зюганова в отрыве от граждан и их проблем. Реплику либерал-демократа вызвало заявление коммуниста об отсутствии в России «нормальных выборов». По словам господина Зюганова, избрание депутатов в стране проходит по схеме, придуманной первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Пикировка лидеров партий произошла в ходе вступительных речей. Геннадий Зюганов призвал коллег-депутатов ознакомиться с Избирательным кодексом, предлагаемым коммунистами. «Если выборы опять будут по той схеме, которую нам придумал Кириенко, их нет нормальных выборов. Они должны быть без дистанта (дистанционного электронного голосования, ДЭГ. — "Ъ"), — заявил коммунист. — Потому что честные, достойные выборы — это то, без чего не может быть стабильность в стране».

Леонид Слуцкий выступал следом за лидером КПРФ и нашел, что ответить: «Геннадий Андреевич, если у нас что-то не получается, виноват не Кириенко, а виноваты мы сами. Тем, что отрываемся от людей, от их проблем. И давайте в данном случае смотреть на себя».

Избирательный кодекс — одна из программных инициатив КПРФ на последнюю сессию созыва. Коммунисты предлагают принять документ, где были бы сведены все правила проведения избирательной кампании, а также продавить отказ от системы ДЭГ. Так же представители партии намерены добиваться одобрения разработанного ими Трудового кодекса, отклоненного под конец прошлой сессии.

Степан Мельчаков