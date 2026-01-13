Горьковская железная дорога сократила погрузку на 2,5% в 2025 году

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») в 2025 году сократила погрузку на 2,5% в годовом выражении — до 26,1 млн т. Грузооборот магистрали сократился на 8% и составил 147 млрд тарифных тонно-км, сообщила пресс-служба ГЖД.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше остальных — на 30% — в 2025 году сократилась погрузка черных металлов (1,6 млн т). Погрузка цемента и лесных грузов снизилась на 20,1% и 10,9% соответственно — до 1,6 млн и 2,3 млн т. Погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 19,8% и составила 10 млн т.

Снижение погрузки ГЖД объяснила внешними негативными факторами, которые привели к уменьшению отправки массовых грузов. Однако погрузка магистрали на экспорт в 2025 году выросла на 19,2% — до 7,5 млн т.

Владимир Зубарев