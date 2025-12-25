На 19,2% выросла погрузка на экспорт у ГЖД в 2025 году

Горьковская железная дорога (ГЖД) по итогам 2025 года отгрузила на экспорт 7,5 млн т грузов. По данным компании, это на 19,2% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом начальник магистрали Сергей Дорофеевский рассказал на пресс-конференции 25 декабря.

Сильнее всего вырос экспорт в Китай, ОАЭ, Южную Африку, Тунис, Египет и Мексику.

Объем импорта составил на Горьковской железной дороге 1,4 млн т. В лидерах по ввозу грузов Белоруссия, Китай и Казахстан.

Больше всего по Горьковской железной дороге в 2025 году было перевезено нефтепродуктов — 10 млн т (+19,1% к 2024 году), зерна – 0,5 млн т (+44%) и грузов в контейнерах – 2 млн т (+3%).

Общий объем погрузки за 2025 год составил более 26 млн т.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году объем погрузки на ГЖД составил 26,8 млн т.

Анастасия Титова