Ставрополье хочет ввести региональный «Платон» для строительства новых дорог

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на пресс-конференции о планах региона войти в эксперимент по внедрению системы «Платон» на местных дорогах. Он отметил, что ежегодно около 400 тыс. грузовиков массой свыше 12 т съезжают с федеральных трасс и разрушают региональную сеть. По расчетам властей, сборы составят 4,6 млрд руб. в год.

Система «Платон» взимает плату за вред, который наносят тяжелые грузовики дорогам. Она работает с ноября 2015 года на федеральных трассах. Текущий тариф — 3,34 руб. за 1 км пробега. За десять лет операторы собрали 360 млрд руб. в Федеральный дорожный фонд.

Правительство РФ недавно утвердило отмену скидок в «Платоне». С марта 2026 года коэффициент вырастет с 0,51 до 0,75. Полностью скидки уберут в феврале 2028 года. Это повысит платежи перевозчиков и увеличит поступления. Идея расширения «Платона» на регионы зреет давно. Росавтодор заказал концепцию еще в 2024 году. НИУ «Высшая школа экономики» разрабатывает проект за 87 млн руб. Минтранс опубликовал тендер на финансово-экономическую модель в ноябре 2025 года. Большинство регионов с длинной сетью дорог поддерживают инициативу.

Ставрополье активно продвигает эксперимент. Владимир Владимиров озвучил планы на прямой линии. Губернатор подчеркнул, что грузовики портят асфальт, а денег на ремонт и строительство дорог не хватает. Региональные трассы страдают от транзита, который идет в обход федеральных рамок.

Перевозчики предупреждают о росте тарифов. Эксперты отмечают проблемы даже в федеральной системе: рамки ошибаются, платежи спорят. Но регионы видят в «Платоне» источник доходов. Ставропольский край рассчитывает на 4,6 млрд руб. ежегодно.

Минтранс координирует процесс. Ведомство готовит обоснование для всех субъектов. Концепция охватит региональные, межмуниципальные и местные дороги. Оплата пойдет через бортовые устройства или карты, как сейчас. Система использует ГЛОНАСС/GPS для фиксации пробега. Эксперимент в Ставрополье станет тестом. Регион ждут первые сборы в 2026 году. Перевозчики уже считают издержки. Тарифы на грузы вырастут на 5–10%, прогнозируют эксперты. Но региональный бюджет получит дополнительные средства в условиях общефедерального экономического кризиса и сокращения бюджетного финансирования.

