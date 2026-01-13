В течение следующих пяти лет в центры обработки данных будет вложено не менее $3 трлн, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад рейтингового агентства Moody’s.

В отчете говорится, что для поддержания высокого спроса на искусственный интеллект необходимо будет инвестировать триллионы долларов в серверы, вычислительное оборудование, центры обработки данных и новые энергетические мощности.

Как отмечает Moody’s, большая часть этой суммы будет потрачена напрямую технологическими корпорациями. А американские гиганты Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) и CoreWeave только в этом году намерены инвестировать в дата-центры порядка $500 млрд.

При этом агентство полагает, что в ближайшей перспективе спрос на центры обработки данных не угаснет. Более того, по мнению аналитиков агентства, бум спроса на ЦОД для ИИ только на начальной стадии и он будет расти еще 12–18 месяцев.

Кирилл Сарханянц