Томича осудят за взлом 80 аккаунтов на Госуслугах и продажу электронных подписей

Ленинский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя о незаконном доступе к персональным данным. Ему вменяют ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2024-го по июль 2025 года томич приобретал анонимные SIM-карты и регистрировал их на граждан, чьи персональные данные получал из нелегальных источников. Таким образом, он завладел 80 учетными записями на портале «Госуслуги», лишив законных владельцев доступа к ним.

Злоумышленник через приложение «Госключ» создавал электронные подписи и продавал их вместе с SIM-картами в интернете. Также, установили правоохранители, в пяти случаях мошенник при помощи чужих «цифровых личностей» дистанционно оформил платежные карты банка, которые продал в интернете за 1,5 тыс. руб. каждую. Свою вину задержанный признал.

Александра Стрелкова