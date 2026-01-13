Ставрополь замкнут кольцевой дорогой за 28 млрд рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал на пресс-конференции строительство последних необходимых участков кольцевой дороги вокруг Ставрополя. Проект оценили в 28 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Дорога пройдет по кромке «Русского леса» от гипермаркета «Лента» до круга на 45-й параллели, замкнув кольцо города. Сейчас завершают проектирование расширения Северного обхода до четырехполосной трассы от Надеждинского круга до «Ленты». Параллельно там появятся новые выезды из быстрорастущего района Чапаевки.

Межевание земель «Русского леса» активно идет, чтобы избежать вторжения в заповедную зону. Владимир Владимиров подчеркнул: власти хотят завершить работу до 2030 года, и тогда все скажут спасибо.

Планы возникли из-за перегруженности существующих дорог. Ежесуточно по трассе от Надеждинского круга проезжают свыше 50 тысяч автомобилей. Пробки на Восточном и Северном обходах парализуют движение, особенно в районе Деминского и Надеждинского кругов. Завершается реконструкция Восточного обхода от Дёминского до Надеждинского кругов. Этот участок Упрдор «Кавказ» расширит до четырех полос к концу года, многие участки уже готовы.

Проект последнего непостроенного участка учитывает экологию: дорога обойдет «Русский лес» по краю, без вырубки. Ставрополь растет — население превысило 600 тысяч человек, а агломерации — 1 млн человек. Трафик удвоился за пять лет из-за миграции и логистики. Если до 2030 года замкнут круг, транзитный транспорт уйдет с городских улиц. Пробки сократятся на 30–40 процентов, обещают в минтрансе края.

Станислав Маслаков