Новый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году

Холдинг «Автобан» планирует начать строительство четвертого этапа дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде в 2026 году. Центральным сооружением станет новый мост через Оку. Об этом сообщили в группе компаний.

Мост протяженностью 1035 м соединит поселок Новинки с Автозаводским районом Нижнего Новгорода. Его строительство займет около двух с половиной лет.

Сейчас проект дублера проспекта Гагарина готов на 43%. Вторую очередь планируется построить в 2027 году, третью — в 2026 году. Окончание всех работ намечено на 2029 год.

Как писал «Ъ-Приволжье», дублер проспекта Гагарина строят по концессии объемом 64,4 млрд руб.

Владимир Зубарев