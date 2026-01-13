Новый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2026 году
Холдинг «Автобан» планирует начать строительство четвертого этапа дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде в 2026 году. Центральным сооружением станет новый мост через Оку. Об этом сообщили в группе компаний.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Мост протяженностью 1035 м соединит поселок Новинки с Автозаводским районом Нижнего Новгорода. Его строительство займет около двух с половиной лет.
Сейчас проект дублера проспекта Гагарина готов на 43%. Вторую очередь планируется построить в 2027 году, третью — в 2026 году. Окончание всех работ намечено на 2029 год.
Как писал «Ъ-Приволжье», дублер проспекта Гагарина строят по концессии объемом 64,4 млрд руб.