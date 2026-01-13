Ни одного осужденного не помиловали в Нижегородской области за 2025 год

За 2025 год комиссия по вопросам помилования на территории Нижегородской области рассмотрела 16 ходатайств осужденных. Решения о помиловании кого-либо не приняты, сообщили «Ъ-Приволжье» в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

В 2024 году было рассмотрено 116 ходатайств. Президент РФ Владимир Путин, принимая во внимание решения комиссии и мнение губернатора Нижегородской области, подписал восемь указов о помиловании.

За 2023 год не помиловали ни одного осужденного, отбывающего наказание в Нижегородской области.

Галина Шамберина